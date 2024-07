Paano na ang modernisasyon sa transportasyon?

Maghahain ng resolusyon si Sen. Raffy Tulfo para pormal na hingin sa Senado ang suspension ng PUV Modernization Program. Resulta ito mula sa pagdinig ng Committee on Public Services noong Hulyo 23 kung saan chairman ang senador.

Paliwanag ni Sen Tulfo, “Sa pakikipag-usap ko sa iba’t-ibang miyembro ng transport groups, lumitaw na ang PUV modernization program ay hindi pinag-isipan, hindi pinag-aralan, hindi pinagplanuhan at minadali.”

Sumang-ayon sina Majority Floor Leader Francis Tolentino at Senator JV Ejercito sa panawagan na itigil muna ang programa hangga’t di matugunan ang mga problema.

Sinabi rin ni Senate President Chiz Escudero na “hindi pinag-isipan, hindi pinaghandaan at hindi tinanong man lang o pinakinggan ang sektor mismo ng Public Utility Vehicle bago ipinatupad ang PUV Modernization Program sa nakaraang administrasyon.”

Kapag naihain ang resolusyon, tutulong si SP Escudero para makuha ang mayorya ng Senado,at agad ihatid ang panawagan kay Pangulong Ferdinand Marcor, Jr.

Napasigaw sa tuwa si Kabacod Transport Negros Coalition (KNETCO) president Lilian Sembrano na dumalo sa pagdinig, kasama si Manibela president Mar Valbuena. Sa labas ng Senado, masayang nagdiwang ang mga miyembro ng MANIBELA sa gitna ng ulandahil sa desisyon ni Sen. Tulfo na hingin ang pagpapatigil ng PUV modernization.

Galit namang naglabas ng pahayag sa Facebook ang National Federation of Transport Cooperatives (NFTC). Dahil all capital letters ang pahayag, malamang ay galit ang tono ng pahayag.

Sinabi ng NFTC na sila ang mayorya dahil 81.11% ng mga tsuper at operator ang sumali sa konsolidasyon. Ayon sa pederasyon, nasa 191,730 ang consolidated units nila na tumatakbo sa 9,522 ruta sa buong bansa.

May banta ang NFTC na sila naman ngayon ang lalabas sa kalsada upang ipakita kung sino ang mayorya. “KAMI NAMAN NGAYON!!! ANG LALABAS SA KALSADA AT IPAKITA SA INYONG TANGGAPAN KUNG SINO ANG TUNAY NA MAYORYA,” sabi ng pahayag ng NFTC.

Sa isang follow up, hiniling ng NFTC “ang agarang pagsusuri at paglutas ng mga isyu sa halip na ang suspensyon ng programa. Naniniwala kami na ang modernisasyon ay mahalaga para sa ating bansa. Ang programa ay hindi lamang nagpapabuti sa ating transportasyon, kundi nagbibigay din ng mga bagong trabaho at nagpapaunlad sa ating ekonomiya.”

Agad namang nagpadala ng sulat ang Arangkada NCR Transport Federation Inc. (ANTFI), grupo ng mga kooperatiba at korporasyon sa Metro Manila, sa opisina ni Sen. Tulfo. Nagpahayag ng disgusto ang grupo sa nangyaring pagdinig. “We felt disappointed from the senators who recommended to suspend the modernization program of the government. We are not given a chance to defend the side of the consolidated entities and tell success story of the previous implementors and the beneficial effect of the program. It is unacceptable on our part that those who always complain are given more time to make drama on the senate hearing,” hinaing ng ANTFI.

May patawag na presscon ang mga kooperatiba ngayong Lunes upang ilatag ang kanilang susunod na aksyon.

Mabilis ring nabuo ang bagong alyansang AKKAP MO (Angat Kooperatiba at Korporasyon ng Alyansang Pilipino para sa Modernisasyon) laban sa suspension. May plano ang alyansa na isang “synchornize Unity Walk” sa buong Pilipinas sa ika-5 ng Agosto para ipakita ang pagkakaisa at suporta sa Public Transport Modernization Program, at ipaabot sa publiko ang adhikain para sa mas maayos at modernisadong sistema ng transportasyon sa Pilipinas.

Lalong umiinit ang usapin ng PUV modernization. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na mangyayari kaugnay nito.