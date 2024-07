Marco, Heaven nakapag-practice maging parents sa Singapore

Kagagaling lang ng MarVen couple (Marco Gallo at Heaven Peralejo) sa Singapore kasama ang ilang non-showbiz friends.

‘Yun daw ang first ever out-of-the-country trip nila na mas nagingmemorable dahil nag-feeling mom and dad sila sa

younger brother ni Heaven na si Sky na isinama nila doon.

“I feel like we realized how it feels to be parents ’cause we were with her little brother Sky,” paunang kuwento ni Marco nang kumustahin namin ang bakasyon nila.

“So, kami ang nag-alaga do’n sa little brother ko,” salo ni Heaven. “So, parang nakakaloka, ang hirap palang maging magulang. So, saludo kami talaga sa mga magulang kasi parang kahit magkasama kami, feeling ko parang hindi pa rin kami magkasama…”

“Lahat ng atensyon mo nandoon sa bata, eh,” pagpapatuloy ni Marco.

Biro namin, nagpa-practice na ba silang maging parents?

“Hindi, ‘wag muna…,” tigas na tanggi ni Heaven sabay akmang kukurutin kami. “Hindi talaga. Kayo talaga…Tinuturuan lang namin ‘yong kapatid ko…”

“Na ang dami pang ibang bansa compared to just the Philippines,” salo naman ni Marco. “And we were just trying to teach him to explore, to travel… to explore the word.”

Sa kanyang Instagram post kalakip ang mga kuha nilang magkapatid sa Singapore, iyon din more or less ang sinabi ni Heaven kay Sky.

“To my brother Sky: This whole trip is for you, to show you that there’s a bigger world beyond where you live. Dream big, see the world, appreciate what you have now, and understand the changes you can make. I hope you learned something on this trip.”

Tila makata naman si Marco sa kanyang post tungkol sa Singapore trip niya with Heaven and her brother.

“Constantly, consistently, continually, you. This trip felt like a dream.”

May kasunod na out-of-the-country trip daw ang dalawa and this time around, solo na nila ang isa’t isa. Ayaw pa nilang sabihin kung saan pero soon na daw ito.

Nakausap namin ang magsing-irog after ng presscon proper ng ‘Chasing In The Wild’, ang third installment ng ultra popular WattPad university series ni Gwy Saludes na in-adapt ng Studio Viva for the Viva One app.

Nauna na rito ang ‘The Rain in España’ na pinagbidahan nina Marco at Heaven. Sinundan ‘yon ng ‘Safe Skies, Archer’, na pinagbidahan naman nina Krissha Viaje at Jerome Ponce.

Sa ‘Chasing In The Wild’, sa bagong love team nina Hyacinth Callado at Gab Lagman naman nakatuon ang kuwento.

Mapapanood ang 17-episode series sa Viva One simula August 16.