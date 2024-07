Manny Pacquiao pokus naman sa pag-agaw ng WBC welter belt

POSITIBO pa rin si Filipino boxing legend Manny “Pacman” Pacquiao sa nilulutong salpukan kontra World Boxing Council (WBC) welterweight champion Mario “El Azteca” Barrios ngayong taon kahit na nauwi sa tabla ang exhibition bout nito laban kay Japanese fighter Rukiya “The Demolition Man” Anpo nitong Linggo ng gabi sa jampacked crowd na Super Saitama Arena sa Saitama, Japan.

Hindi man kinakailangang manalo sa pamamagitan ng mga hurado at desisyon, na tanging paraan upang magwagi ay sa bisa ng knockout sa three-minute-three-round boxing match, tila hindi pa rin naging kuntento ang international media at ang mga sumubaybay dahil sa naging kinalabasan ng laban.

Mas malaki at matangkad ang 28-anyos na Japanese kickboxer na minsang sumabak sa K1 at nagbulsa ng titulo sa super lightweight division at maging two-time K-1 Fight of the Year at 2017 Knockout of the Year, kumpara sa 45-anyos na itinanghal na nag-iisang eight-division world boxing champion.

Sa naturang laban ay ginamit ni Anpo ang kanyang six-inch height advantage, gayundin ang bentahe sa reach sa mismong laban para sabayan ang “Pambansang Kamao”.

Naramdaman umano ni Pacman ang bigat ng mga suntok ni Anpo na bumitaw ng malulutong na right hooks at body shots, subalit aminado rin ang 6-footer fighter na nananatiling solido pa rin ang mga patama ni Pacman.

“One time he hit me with a counter and it hurt,” pahayag ni Anpo matapos ang laban, kung saan nang ipinanganak ito ay mayroon nang 8-0 rekord si Pacquiao sa professional boxing at kabuuang 10-0 sa taon ng kapanganakan ng Japanese fighter noong 1995, habang pinuri naman ni Pacquiao ang kakayanan ni Anpo na nagpakita ng matikas at matibay na pakikipagbanatan sa ibabaw ng ring.

“He boxed very well and he has a future in boxing,” bulalas ni Pacquiao, na naging pamalit lamang si Anpo kay kickboxing at mixed martial arts RIZIN featherweight champion Chihiro Suzuki, matapos kinailangang umatras dahil umano sa hand injury na natamo sa exhibition boxing match kay PRIDE FC Legend Takanori Gomi.

Nilinaw ni Pacquiao na patuloy pa ring tinitignan nito ang darating na laban kay Barrios na maaring maganap bago ang kanyang karawan sa Disyembre.

“This was a tuneup for my plan to return in October or November,” paglalahad ni Pacquiao, na naglabas rin ng kanyang pahayag sa social media na X (dating Twitter) matapos ang laban. “THANK YOU EVERYONE! Thank you Rizin for a great event and to Anpo for a great fight. THANK YOU TO ALL OF JAPAN! Thanks to my family, team, and friends for your love and support. Thank you, my fellow Filipinos, for your prayers and support. Mabuhay ang Pilipinas. Above all, thank you to my LORD and Savior Jesus Christ. God bless everyone.”

Huling beses sumabak sa exhibition match si Pacquiao noong Disyembre 11, 2022 kontra South Korean fighter DK Yoo sa Korea International Exhibition Center na nagtapos sa unanimous decision sa kanilang six-round bout, na sinundan naman ng pagpirma ng kasunduan sa kilalang Japanese Promotions na RIZIN MMA para lumaban rin sa isang exhibition match.

Matatandaang nabigo si Pacquiao sa huling professional bout laban kay Yordenis “54 Milagros” Ugas ng Cuba noong Agosto 21, 2021 na nagresulta sa 12-round unanimous decision pabor sa 2008 Beijing Olympics bronze medalist para sa WBA (Super) 147-pound belt. (Gerard Arce)