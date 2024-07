Lea Salonga nilayasan ang X

Mukhang hindi na kinaya ni Lea Salonga ang X kaya nilayasan na nito ang nasabing social media app.

Nitong Lunes ay nag-post si Lea sa kanyang Threads socmed account at flinex na binura na niya ang kanyang X account.

“Finally left Twitter. And no, I will not stop calling it that.”

Maraming X followers niya ang nalungkot, pero nangako naman ang international singer-actress na magiging active siya sa iba pa niyang socmed accounts.

Pero ang nakakaloka, ginaya ng maraming followers ni Lea ang ginawa nito, binura rin nila ang kani-kanilang X account.

“Oh! This is my sign to finally leave twitter too. And yes, it will always be Twitter po. Thank you for “#AskMsLea” or “#AskCoachLea session po.”

“Ang toxic na ng Twitter! Tama lang yang ginawa mo Ms. Lea. I left a few months ago and have not missed it for one second.”

“I also left X today. Congratulations! Now I can at least follow your Threads.”

Inulan ng magagandang komento ang nasabing post na ito ni Lea. Mukhang marami na rin talagang mga netizen ang hindi bet ang X. (Ogie Rodriguez)