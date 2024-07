KD Estrada tinawag na absolute sweetheart si Alexa Ilacad

Mas kinaaliwan ng viewers si Alexa Ilacad sa second episode ng online show na ‘Pinoy Big Brother Gen 11 Up’.

Ang laki kasi ng improvement sa hosting ng new gen host ng ‘Pinoy Big Brother Gen 11’, na kahit solo nga sa show ay kaya na niyang itong i-handle, ha!

Sey ng isang netizen sa X (dating Twitter), “This is the winner that we never had in the PBB Kumunity Season 10. Look at her, so deserving of the spotlight. @alexailacad so proud of what you’ve become. EYYY PBBHOST ALEXA.”

Komento naman ng isang faney, “Congrats Queen Alexa! Sobrang galing mo!”

Shinare naman ni Alexa sa kanyang social media platforms ang photo ng kanyang OOTD sa episode ng kanyang online show.

Caption niya sa kanyang post, “Belle âme,” na ang ibig sabihin ay beautiful soul.

In all fairness, pasok na pasok naman si Alexa sa kanyang caption at agree rin ang mga netizen sa kanyang post na tinawag siyang “gorgeous,” “fresh,” “AEGIS ng SWEETNESS.”

Maski ang kanyang ka-love team at manliligaw na si KD Estrada ay hindirin nagpahuli sa pag-appreciate sa dalaga.

Sa comment niya sa post ng dalaga ay tinawag niya itong “Absolute sweetheart,” na pinusan siyempre ng KDLex fans.

Bonggels! (Byx Almacen)