SA bawat pageant, bukod sa ganda at talino ay binibigyan din ang mga kandidata ng pagkakataon upang ipakita ang kanilang mga talento.

Gaya na lamang ng bebot na ito na laptrip sa kanyang talent performance! Shinare ito kamakailan ng Facebook page na Vhasty TV kalakip ang maikling caption na, “Ibang talent yata ‘to hahaha.”

Mapapanood sa video ang pagpasok ng kandidata suot ang asul na dress na sa una’y aakalain mong sasayaw. Subalit pagpasok niya, mapapansin na may kasama siyang mga kaibigan na may bitbit na pitsel, yelo at bote ng gin! Mas naging kuwela pa ang atake ng kandidata dahil sinabayan pa ito ng kantang ‘Laklak’ ni Dong Abay.

Pagtapos matimpla ang alak, nagbuhos na ng tagay ang bebot at ibinigay ito sa mga hurado. Aniya sa dulo ng video, “Laughter has always been the best medicine. Maaari po tayong kumanta, sumayaw pero ang totoong talento ay ang

pagpapatawa ng tao. Gagawin ko po lahat ng pagpapatawa.”

Dahil dito, nakatanggap ang naturang video ng humigit-kumulang 1 milyong view at daan-daang good vibes na sentimento mula sa madlang peeps. Tulad ni Liezl Pulido, sabi niya, “Yung mga basher, ang hirap n’yong

pasayahin. ang lungkot ba ng mga buhay ninyo?.”

“Hahaha patagayin hurado para lahat lashing hehehe,” suhestiyon ni Pmadia Esporas. “Best in talent na ‘to,” say naman ni Maribel Halligao.

Winner naman ito para sa user na si Vanzkie Suproc, aniya, “Kakaibang talent ‘to pag ako isa sa mga hurado nito tiyak panalo ito. Tara shot puno!” Ikaw, talent mo rin ba ang pagtitimpla ng gin? Char! (Moises Caleon)