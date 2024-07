Juneric Baloria pinatatag Batangas sa MPBL standings

Mga laro sa Martes:

(Amoranto Gym, Quezon City)

4:00pm – Muntinlupa vs Imus

6:00pm – Iloilo vs Batang Kankaloo

8:00pm – Bulacan vs Quezon City

PINATIBAY ng Batangas City Tanduay Rhum Masters ang posisyon nito sa standings matapos lasingin ang Pangasinan Heatwaves, 71-64, sa pangunguna ni Juneric Baloria nitong Sabado ng gabi sa tumitinding aksiyon sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) Sixth Season eliminations sa Calasiao Sports Complex sa Pangasinan.

Kumolekta ang dating University of Perpetual Help System Dalta Altas scorer ng game-high 16 puntos kasama ang limang rebounds, dalawang blocks at isang assist katulong sina Cedric Ablaza at Levi Hernandez na pumutok sa fourth period sa 64-50 iskor, tungo sa ika-13 panalo laban sa anim na talo at putulin ang two-game losing skid na huling nakuha kontra San Juan Knights sa 69-83 para sa single round-robin eliminations ng 29-team tournament.

Nagtangkang tapyasin ng Heatwaves ang kalamangan sa 59-64 para sa siyam na sunod na puntos, subalit nagawang putulin ni Hernandez ang paghahabol upang ibagsak sa ikalawang sunod na pagakatalo ang koponan sa 7-13 marka.

Tumapos si Ablaza ng 13 puntos kasama ang pitong assists, anim na boards at tatlong steals, habang sumuporta sina Jeckster Apinan sa 10 puntos, siyam na boards at walong assists, Dawn Ochea sa sariling 10 puntos at apat na rebounds at Hernandez na may ambag na walong puntos.

Naaksaya naman ang double-double ni Michael Mabulac sa 11 puntos, 12 rebounds, apat na assists at tig-isang block at steal, kasunod ni JP Maguliano sa 11 puntos at walong boards at Chester Ian Melencio sa 10 puntos.

Kinana naman ng Binan Tatak Gel Beast Motorcycle GameX ang kanilang back-to-back na panalo kontra Negros Muscovados sa 91-72, gayundin ang 1Bataan Risers na nakaahon sa 103-96 tagumpay kontra Mindoro Tamaraws.

Kumubra si Kenny Roger Rocacurva ng 22 points, 10 rebounds at tigalawang steals at assists para dalhin ang Binan sa 11-7 card, habang tinulungan ito nina Jonathan Grey sa 14 points, Pamboy Ramundo at Jeric James Pido na may tig-11 at Nino Canaleta na may 10 points kasama ang siyam na rebounds, at dating Gilas Pilipinas forward Marc Pingris na may six points, nine assists, seven rebounds at dalawang steals.

Umalat naman ang laro ng Negros sa 9-12 kartada na nagtapos ang two-game winning run na pinagbidahan nina John Rey Villanueva at Renz Palma na may tig-12 puntos katuwang anh 11 points mula kay Buenaventura Raflores.

Umangat naman ang laro ni Robbi Darang sa 24 puntos, siyam na assists, tatlong rebounds at dalawang steals sa 5-14 marka ng Bataan, na sinuportahan nina homegrown Yves Sazon na may 19 points, five assists at three rebounds. (Gerard Arce)