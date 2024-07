Jillian Ward ‘di umubra sa angas ni Coco Martin

Hindi kinaya ng serye ni Jillian Ward na ‘Abot-Kamay na Pangarap’ ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ ni Coco Martin.

Matatandaang simula noong July 22 nilagay sa primetime block ng GTV nakatapat nito ang hit Kapamilya serye ni Coco.

Nagulat na lang ang mga faney ng Kapuso network nang mapanood nila nitong weekend na pinopromote ulit ng GTV ang movie block na ‘G Flicks’ at hindi na nga ang replay ng ‘Abot-Kamay na Pangarap’.

Ayon sa TV ratings na nilabas ng AGB Nielsen Philippines ay hindi nagawang matalo ng serye ni Jillian ang action serye ni Coco maski sa minor network na A2Z at sa cable channel na Kapamilya Channel.

Hindi nga raw umubra si Jillian sa angas ni Coco, ‘noh?!

Sey tuloy ng ilan, sa afternoon block lang daw ito malakas, kung saan ay wala itong malakas na programa na nakakatapat, ha!

Depensa naman ng isang Kapuso faney, replay lang daw kasi ito kaya hindi talaga nito matatalo ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

“Can’t blame them for trying. But because it’s just a replay on primetime only a few eyeballs were expected.”

Komento naman ng isang netizen sa X (dating Twitter), “Ba’t n’yo naman kasi hahatiin ang viewers n’yo kung replay lang naman?”

Tama! (Byx Almacen)