Iba’t ibang epekto alamin! Bata mas nagiging pasaway pag pinapalo

Isa sa paraan para maging isang mabuting magulang ay ang pagdidisiplina at pagpapalaki sa anak ng tama.

At isa na rito.. huwag paluin ang bata!

Kadalasan kasi ay ito na ang karaniwang ginagawa ng mga magulang o kanilang guardian para itama ang bata sa kanyang kasalanan.

Pero sa isang pag aaral, lumalabas na ang pagpalo pala sa bata ay nagreresulta nang mas lalong hindi pagsunod ng bata.

May anim na dahilan para hindi dapat paluin ang bata lalo kung ito ay may pagkakamali.

Ayon sa American Academy of Pediatrics, hindi ito ang epektibong paraan ng pagdidisiplina.

Nagdudulot din ito ng social esteem issues, pagiging agresibo, at pagkakaroon ng mental health problem tulad ng depresyon at anxiety na maaari nitong madala hanggang paglaki.

Posible ring magkaroon ng poor perfomance ang bata sa eskwelahan.

Ang pamamalo rin ay maaaring magdulot ng poor parent-child relationship.

“Discipline is teaching; spanking is punishment,” giit ni Doctor Elizabeth Gershoff, PhD, assistant professor sa School of Social Work, University of Michigan.

Marami pang ibang paraan ng pagdidisiplina na hindi na kailangan pang paluin ang bata. (Natalia Antonio)