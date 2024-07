Huwag mainip kapag matagal ang kasahan

NAGLILIBOT-LIBOT tayo sa mga sabungan, minsan hindi tayo nakakapaglaban kaya inaabot ng lugon ang mga alaga ko.

Kailangan kasi nating pumasyal sa iba’t ibang lugar para makita natin kung ano ang lagay ng mga sabungero, breeder at labanan sa sabungan.

Ang napansin ko, kadalasan sa mga komentong naririnig ko ay matagal na kasahan ng pusta, ang daming paguhan sa ‘meron at wala’ sa tayaan, sa kiosk ay nagtatagal din.

Marami ang nagme-message sa akin at iyon din ang kanilang komento.

Well mga kasabong, wala tayong kinakampihan dito, pero ang masasabi ko lang ay iba na kasi ang labanan ngayon, hindi na tulad ng dati na tradisyunal.

Ngayon dahil “No Pot Money” ang derby at may per win pa, tapos ang lalaki ng premyo sa 2-hits, 3-hits at iba pa ay kailangan talaga ng organizers, promoters at kasador na malaking grose sa parada at sa kiosk para kumita sila at makakuha ng papremyo.

Kaya kapag nagkasa ay pinapasobra talaga para sa kabila naman magpapapago kaya talagang nagtitiyaga ang kasador para mapaabot sa atleast P55,000 ang maikakasa sa ‘meron at wala’.

Binabasa rin naman ng mga kasador ang bawat sultada, kapag hanggang P33,000 lang ang kaya ay inilalarga na nila, meron kasing one sided ang sultada kaya mahirap magpapago kapag ganoon kaya kahit P11,000 hanggang P16,500 inilalarga na.

Kaya kung naiinip kayo sa tagal ng sultada eh isipin n’yo na lang na kailangan din nilang kumita para makapagpasabong ulit sila, give and take lang, kasi naniniwala ako na ang mga organizer ay nais kayong bigyan ng quality fights para masulit ang pamumusta ninyo.

***

Kahapon ang opening ng Breeders Cockers Club (BCC) 5-Stag Circuit Derby, EB Edition na binitawan sa ruweda ng New Antipolo Coliseum.

Congratulations sa mga winner.

***

Happy Birthday kay Engr. Jonathan Manzano ng SevDong GF, salamat sa pa-litson.