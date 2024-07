Higit pang pinalakas ng nangungunang finance application na GCash at ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) ang kanilang kolaborasyon upang protektahan ang mga lokal na komunidad pati na ang mga micro, small, and medium enterprises (MSMEs) mula sa tumataas na kaso ng cyber fraud.

Sinabi ni PNP-ACG acting director PBGen. Ronnie Francis Cariaga sa ginanap na strategic meeting sa W Global Center, Taguig City na kinakailangan ng mga government at private sector

ng mas epektibong cybercrime strategies, lalo na sa grassroots level.

Ayon kay Cariaga, naging importante ang kanilang pakikipagtulungan sa mga digital financial institution kagaya ng GCash dahil halos lahat ng transaksiyon ay ginagawa na digitally.

“It is therefore our responsibility as the PNP and LGUs to stay updated and prepared for any cyber threats,” dagdag pa niya.

Binanggit din ni GCash chief information at security officer Miguel Geronilla ang mga epektibong paraan ng kompanya patungkol sa cybersecurity at trust technology na importante sa serbisyo nito.

“A huge part of our pursuit in GCash is not only to strengthen security measures in the app but also to make sure that cybercriminals are punished while constantly reminding the public how to safeguard their e-wallet accounts,” sabi ni Geronilla.

Tiniyak naman ng GCash na sila ay sumusunod sa mga regulatory requirements at patuloy na gumagamit ng world-class security features upang protektahan ang mga user laban sa mga scams.

Kaugnay nito, binigyang-diin ni GCash Chief Legal Officer Atty. Maricor Alvarez-Adriano ang dedikasyon ng GCash na makipagtulungan sa gobyeno upang labanan ang anumang uri ng cybercrime.

“We continue to be an active partner of the government in going after cybercriminals and scammers to ensure Filipinos have easy access to safe, secure, and convenient digital financial products and services,” ani Adriano.

Sa kasalukuyan, nakapagtala na ang PNP ng mahigit 15,000 insidente ng scams, partikular na ang ‘swindling.’

Ang patuloy na pakikipagtulungan ng GCash sa mga awtoridad ay nagresulta sa deactivation ng 5.6 milyong accounts na may kinalaman sa suspicious activities at rejection ng 2.2 milyong account takeover attempts.

Dagdag pa rito, nakapagbura rin ang GCash at mga partner nito ng mahigit 1,900 na phishing websites at 51,800 na mga malicious social media posts.