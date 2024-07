Caloy Yulo itataya pati pato para sa Paris Olympics gold

BITBIT ni Carlos Edriel Yulo ang bihirang tatlong pagkakataon na makapagwagi ng medalya sa hinahangad nitong makabawi sa masaklap na unang pagsabak sa Olimpiada sa pagsabak nito sa kampeonato simula Miyerkoles sa dalawang apparatus at Individuall All-Around event ng men’s artistic gymnastics ng 2024 Paris Olympics.

Unang magtatangkang putulin ang pagkauhaw ng bansa sa medalya ang 23-anyos na si Yulo sa puno ng 24 na pinakamahuhusay na gymnasts sa Men’s All-Around na gaganapin sa Miyerkoles, Hulyo 31, sa ganap na 17:30-20:15pm, oras sa France.

Si Yulo ay tumapos na pangkalahatang pangsiyam mula sa lahat ng lumahok sa all-around kung saan sumabak ito sa anim na apparatus na magdedetermina din sa kada walong atletang papasok para sa mga nakatayang medalya sa indibidwal na kategorya.

Pangalawa nitong pagkakataon na makamit ang inaasam na unang medalya sa Olimpiada sa Sabado, Agosto 3, sa pagsabak sa paborito nitong floor exercise sa ganap na 15:30-16:20pm kung saan nagawa nitong pumangalawa sa lahat ng mga kalahok.

Huli nitong tsansa ang pangatlong aparato kung saan ito tinanghal na world champion sa Linggo, Agosto 4, sa vault (16:25-17:00pm) na lahat ay oras sa host na France.

Ang all-around final ay magaganap sa Hulyo 31 sa 11:30pm (Manila time), habang ang floor exercise sa Agosto 3 sa ganap na alas-9:30 ng gabi at vault sa Agosto 4 sa 10:24pm.

Matatandaang nakatuntong si Yulo sa tatlong event noong Linggo, Hulyo 28 (oras sa Maynila) sa pagsabak nito sa subdivision 2 qualification round sa Bercy Arena.

Pumangalawa ang 2-time world champion sa floor exercise na may 14.766 points, pang-anim sa vault na may 14.683 at pangsiyam sa all-around na may 83.631 points.

Ang pagpasok ni Yulo sa tatlong medal round sa Paris Olympics ay isang malaking pagbangon mula sa Tokyo Games tatlong taon na ang nakararaan, nang siya ay nakapasok lamang sa isang final event, partikular sa vault, kung saan siya ay nagtapos sa ikaapat.

Hindi man lang siya nakarating sa final ng kanyang pet event na floor exercise sa Tokyo matapos na lumampas sa linya na nag-alis sa kanya para umusad sa kampeonato.

Si Yulo, na naging floor exercise world champ noong 2019 at vault world champ noong 2021, ay hindi nakapasok sa pommel horse, rings, parallel bars at horizontal bar, kung saan tumapos siya sa ika-40 (13.066 points), 49th (13.000), 19th (14.533) at 27th (13.466), ayon sa pagkakasunod. (Lito Oredo)