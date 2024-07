ANG bongga ng dating Pinay actress na si Valerie “Bangs” Garcia dahil opisyal na siyang naging British citizen.

Ibinalita niya ito sa kanyang Instagram post noong July 18. Aniya, nangako na siya ng katapatan kay King Charles III at sa United Kingdom. “A year late, but I’m glad I finally had time to sort out my citizenship this year. I’ve just pledged allegiance to King Charles III and the United Kingdom earlier,” caption niya sa post.

“Therefore, I’m officially a British citizen today,” dagdag pa niya. Isang nursing student mula sa Ateneo de Davao University si Bangs nang manalo siya sa isang talent search noong 2004. Nakilala pa siya lalo sa co-hosting stint sa isang local variety show. Noong 2005, gumanap siya bilang best friend ni Greta (Cindy Kurleto) msa Daddy Di Do Du. Siya naman ang naging leading lady ni Jake Cuenca sa Palos noong 2008 at umapir sa ilan pang TV show tulad ng Katorse at Kambal sa Uma. Napabilang din siya sa cast ng pelikulang Shake, Rattle & Roll XI.

Makalipas ang 13 taong showbiz career, nagpakasal siya sa napakaguwapo at ultra rich na Filipino-British businessman na si Lloyd Birchmore noong 2017. Kasalukuyan silang nakatira sa UK kasama ang dalawang anak na babae. (Issa Santiago)