Andi Eigenmann pinatulan pakialamerang netizen

Naku, mukhang ‘di nga nakapagpigil itong si Andi Eigenmann sa isang pakialamerang netizen!

Nakatanggap nga si Andi ng isang komento mula sa isang netizen tungkol sa mga bago niyang alagang manok. Sey ng netizen, baka better daw na free-range ang mga manok na alaga nina Andi.

Hindi naman ito pinalampas ni Andi at sinagot ang netizen ng diretsahan.

Sey nga ni Andi, “Unfortunately, we can’t have free-range chickens in this house because we have free-range pit bulls. We are preparing a bigger patch of land for them in the future though. But I’m sure you can do better.”

Ibinahagi rin ni Andi ang komento niya sa kanyang Instagram story at nagbigay pa ng hanash.

Sey niya, “Sometimes… di ko kaya eh… I really hope that she or he has 10 happy free-range chickens running around her yard as they co-exist with her 4 pitbulls and 3 children to show me, so that I can take her advice.”

Maaalalang ibinahagi ni Andi sa kanyang Instagram kamakailan ang kanilang mga bagong alagang chickens na nae-enjoy pakainin ng anak niyang si Koa tuwing umaga.

Nakakaloka talaga minsan ang mga netizen na basta na lang maka-comment no! Na-trigger tuloy si Andi! Kalurky!

‘Yun na! (Carl Balasa)