Alex Gonzaga nakipagsabayan sa gilingan kay Andrea Brillantes

Naku, mukhang hindi papakabog itong si Alex Gonzaga sa mga mas bagets na celebrity!

‘Yan nga ang pinatunayan ni Alex nang humataw at makipagsabayan siyasa gilingan with Andrea Brillantes at mga

kabarkada nitong sina Bea Borres at Danica Ontengco!

Sa Instagram post nga na ibinida ni Alex ay sabay-sabay silang umiindayog sa trending song na ‘Nasty’, na sinasabayan ng maraming netizen ngayon!

Kuwela naman ang caption dito ni Alex dahil sey niya, “’Yung tiyahin mong *millennial na nakikisabay sa mga Gen Z!!” Bongga!

Pinusuan nga ito ng maraming netizen dahil talaga namang good vibes daw ang hatid ng mga bagets at ng kakulitan ni Alex.

Kanya-kanyang comment naman sina Andrea and friends sa video nila, ha!

Sey ni Andrea, “We love you ate.”

Si Bea naman ay tila tuwang-tuwa na sinabing “Ate Alex G!! I love you,” with matching laughing emoji.

“Miss you ate Alex!!” naman ang sey ni Danica.

Pero ito ha, mukhang pati si Senator Loren Legarda ay naloka sa moves ni Alex dahil ‘di rin nito napigilang mag-comment!

Ang nasabi na nga lang ni Sen. Loren ay “Dear, why like that?” na ikinaloka naman ng madlang netizens. Kalurky!

‘Yung tipong gusto mo lang naman makipagsabayan sa mga bagets pero pati Senador ay napatanong.

‘Yun na! (Carl Balasa)