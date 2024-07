Alden Richards super alalay kay Kathryn Bernardo sa Canada

Nagmistulang grand fans day ng KathDen ang first shooting day na magkasama sina Kathryn Bernardo at Alden Richards noong Linggo sa Calgary, Canada.

Actually maski noong si Kathryn pa lang ang nagsu-shooting ng ‘Hello, Love, Again’ ay araw-araw na siyang dinudumog ng mga kababayan natin sa nasabing lugar.

Tahimik lang silang nanood ng shooting sa gilid ng location at matiyagang hinihintay ang aktres.

Hindi naman sila nabibigo dahil nagbibigay ng oras ang Asia’s Phenomenal Superstar na maka-bonding sila kahit saglit at makapagpa-picture sa kanya ang lahat ng fans na naroon sa location ng ‘HLA’.

Kinaaliwan nga ang video kung saan makikitang enjoy na enjoy si Kath sa pagkarga ng isang baby during break time. Magiliw talaga ang aktres sa mga babies. Na mi-miss na nga raw niya ang dalawang pamangkin niyang baby na sina Keanan at Qyona.

At ngayong kasama na si Alden ay parang dumoble ang bilang ng dami ng tao sa shooting ng pelikula ni Direk Cathy Garcia-Sampana noong Sunday, ha. OA ang dami ng fans. Dahil siguro walang pasok sa work ang karamihan sa ating mga kababayan at dumayo na rin kasi ang fans ni Alden para makita ito ng personal.

Paglabas pa lang nina Kathryn at Alden sa holding area nila ay sigawan at palakpakan na ang fans na naghihintay sa kanila. Ang KathDen mismo ang lumapit sa kinaroroonan ng mga fans at tsumika sa mga ito.

Tilian at kilig-kiligan ang fans nang mapansin nilang todo si Alden sa pag-alalay sa kanyang leading lady. Mistulang bodyguard nga raw si Tisoy kay Kath.