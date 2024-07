Aira Villegas nagpasiklab sa Paris opening match

MAGIGING magandang birthday treat para kay Filipina southpaw Aira Villegas sakaling manaig ito sa kanyang susunod na laban kontra two-time African Games titlist at no. 2 seed Roumaysa Boualam ng Algeria sa darating na Biyernes matapos ang dominanteng panalo kahapon (Lunes ng madaling araw) sa women’s 50kgs division laban kay Yasmine Mouttaki ng Morocco, habang nakatakdang simulan ni Tokyo Games runner-up Nesthy Petecio ang kanyang misyon sa round-of-32 sa women’s featherweight under-57kgs ngayong Martes ng gabi sa 2024 Paris Olympics sa North Paris Arena sa Roland Garros sa bansang France.

Nagamit nang husto ng Tagbilaran City-native boxer ang kanyang malulutong na jabs upang makuha ang 5-0 unanimous decision na pagpabor ng mga huradong sina Wade Peterson ng Canada, Emerson Alejandro Pastor Arreaga ng Guatemala, Veronika Szucs ng Hungary, Shawn Reese ng US at Susann Kopke ng Germany kontra sa dating bronze medalist sa 2023 New Delhi World Championships.

Nautakan nang husto ng 2024 Boxam International Tournament champion ang two-time African Championships titlist na ginamit ang kanyang kalakasan sa laban nang dumistansiya sa laro sa tulong ng kanyang mga jab upang umabante sa round-of-16 para tapatan ang Arab at Mediterranean Games champion mula Algeria sa Biyernes ng madaling araw.

“Keep that jab coming, keep that jab coming,” bulalas ni Philippine boxing team coach Don Abnett patungkol sa kautusan nito sa corner kau Villegas, na nakuha ang maagang silya sa first Olympic Qualifying Tournament sa Busto Arsizio, Italy nitong Marso.

Sunod namang nakalinyang sumabak ang 2019 world champion na si Petecio na sasalang sa kontra 2022 Birmingham Games bronze medalist Jasmine (Jaismine Lamboria) ng India, na tulad ni Villegas ay maagang nakapasok sa Paris Games sa Busto Arsizio meet.

Tatangkain ni Petecio na mahigitan ang silver medal na naibulsa sa Tokyo Olympics laban sa 2022 Birmingham bronze medalist upang makausad kay 2023 World Championships bronze medalist at 2023 European Games titlist Amina Zidani ng mga host na tangan rin ang no. 3 seed sa Sabado ng madaling araw.

Nakalinya ring sumuntok si Tokyo bronze medalist Eumir Felix Marcial sa darating na Miyerkoles ng madaling araw (3:04am sa ‘Pinas) laban sa 20-anyos na si Turabek Khabibullaev ng Uzbekistan sa round-of-16 matapos parehong makakuha ng bye sa tound-of-32 sa men’s light heavyweight under-80kgs division.

Sa parehong araw din makikipagbuntalan si Hergie Bacyadan kontra top seed at Tokyo silver medalist at Rio Olympics bronze medal winner Li Qian ng China sa women’s 75kgs category sa round-of-16, habang uupak naman sa Miyerkules ng gabi si Tokyo silver medalist Carlo Paalam laban kay 2022 Birmingham Commonwealth champion Jude Birmingham sa men’s bantamweight under-57kgs class. (Gerard Arce)