Tinatayang 98 percent ng mga public school sa bansa ang nagbukas ng klase nitong Lunes, ayon sa Department of Education (DepEd)

Sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na tinatayang 840 lamang sa iba’t ibang rehiyon ang nag-postpone ng school opening dahil na rin sa epekto ng Bagyong Carina at habagat. Ang mga eskuwelahang ito ay kinakailangang magsagawa umano ng make-up classes tuwing Sabado.

Halos 20 milyon pa lamang ang nakapag-enroll sa pagsisimula ng klase nitong Lunes pero umaasa ang DepEd na makakamit ang target nilang 27.7 milyong estudyante dahil pinalawig hanggang September 16 ang enrollment.

Naglibot din si Angara sa mga public school upang masigurong walang aberya sa pagbubukas ng klase. Ilan sa pinuntahan nito ay ang Carmona National High School at Carmona Elementary School sa Ca¬vite early Monday to check first day of classes.

Kinumusta niya ang mga estudyante pati na ang mga guro kung saan kanyang tiniyak na ang P5,000 chalk allowance ay maibibigay na kasabay ng pagbubukas ng klase.