PINAKAWALAN sa karagatan ng bayan ng Tukuran sa Zamboanga del Sur ang bagong pisa na 37 Olive Ridley turtle kasabay sa pagdiriwang ng World Sea Turtle Day.

Ayon sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) Region 9, pinangunahan ng Community Environment and Natural Resources Office (CENRO) ng Ramon Magsaysay ang nasabing inisyatibo kasama ang Officen of the Municipal Environment and Natural Resources ng Tukuran.

Unang nakita ang mga marine turtle hatchlings noong Hunyo 24 malapit sa bahay ng isang residente ng lugar at agad inilipat ang mga ito sa pag-iingat ng Bantay Dagat. Dumaan naman sa examination at verification ang mga baby turtle bago, sila pinakawalan sa dagat. Ayon sa DENR, isa sa limang uri ng marine turtle ang Olive Ridley na makikita sa iba’t ibang karagatan ng bansa Idineklara na rin itong endangered species dahil na rin sa pagbabagong ginagawa sa mga pampang, pagkuha sa itlog ng mga ito at ang pagkagambala ng kanilang mga natural habitat.