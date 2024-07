Yam Concepcion ibinalandra baby bump

Naku, ginulat nga ni Yam Concepcion ang online world dahil sa kanyang recent Instagram post!

Inaasahan na nga nina Yam at asawa nitong si Miguel CuUnjieng ang kanilang first baby!

Sa Instagram post nga ni Yam, ibinida niya ang mga ganap nila ng asawa sa Bahamas kung saan lumangoy pa nga sila with sea turtles na talaga namang super majestic tingnan.

Pero ang pumukaw talaga sa atensiyon ng madlang netizens ay ang baby bump ni Yam na proud na proud niyang ibinalandra sa mga litrato nila.

May isa pa ngang litrato kung saan nakaluhod ang asawa ni Yam habang binibigyan ng sweet kiss ang tiyan ng dating Kapamilya actress, na umantig nga sa mga netizen. Talbog!

Caption ni Yam sa kanyang post, “Stingrays, turtles, pigs, and a bump,” na pinusuan ng mga utaw online at ng celebrities na malalapit sa mag-asawa.

Sey nga ni Ria Atayde, “Officially mum and dad!”

“Congratulations Ganda!!!” naman ang bati ni Dimples Romana.

“Congratulations guys, exciting times ahead,” ang makahulugang message ni Jason Abalos.

May sweet message din ang asawa ni Yam sa comment section ng post niya.

Sey ni Miguel, “You are my dream come true, and I’ll never know how I got so lucky.”

“I’m so excited for all our future adventures, and there’s no better way to close this chapter of our story than with this amazing week in paradise…,” dagdag pa niya. Bongga!

Nagbiro pa nga ito na hindi na umano siya makapaghintay na maging ‘big sister’ ang kanilang fur baby na si Tiny.

It’s so nice to see nga na very happy sina Yam at Miguel lalo na ngayon at papasok na sila sa next chapter ng kanilang buhay mag-asawa.

‘Yun na! (Carl Balasa)