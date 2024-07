Taumbayan ang una sa SONA 3

Nitong nagdaang ikatlong State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos kasama sa ating hinangaan nang husto ay ang kanyang sinserong dedikasyon para unahin ang taumbayan habang patuloy na pinagsisikapan ang pagpapaangat ng ekonomiya ng bansa sa gitna ng ating pagbangon matapos ang pandemya.

Sa pagsisikap na makamit ang maunlad na Bagong Pilipinas, inuuna ng ating mahal na Pangulo ang mamamayan at kitang-kita naman ito dahil kasama sa mga prayoridad na kanyang binanggit sa SONA 3 ang adhikaing mapababa pa ang presyo ng mga pagkain lalo na ang bigas upang mas maabot ito ng ating mga mahihirap na kababayan.

At tulad din ng aking mga kapwa mambabatas, pinalakpakan ko rin talaga ang desisyon ni Pangulong Marcos na tuluyang ipagbawal ang Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) dahil sa halip na makatulong sa ating ekonomiya ay naging pugad pa ito ng iba’t ibang kriminalidad gaya ng mga internet scam.

Bukod dito, aprub din sa akin ang paninindigan ng ating Pangulo para patuloy na ipaglaban ang ating pambansang soberenya at karapatan sa West Philippine Sea (WPS) na kabilang sa ating Exclusive Economic Zone (EEZ). Ito ay ayon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) at pinanindigan naman ng Permanent Court of Arbitration (PCA) sa The Hague sa 2016 arbitral ruling nito na nagbasura sa pag-angkin ng China sa halos kabuuan ng South China Sea (SCS).

Sinasang-ayunan din natin ang kaakibat nitong direktiba ng Pangulo sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor), Department of Labor and Employment (DOLE) at iba pang kinauukulang ahensya na bumalangkas ng employment program para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa POGOs –na ngayon ay tinatawag na Internet Gaming Licensees o IGLs—na maapektuhan ng ipinatupad na ban.

Tulad nga ng sinabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA 3, ang mabigat na leksyong iniwan ng nakaraang taon ay malinaw na nagpakitang gaano man kaganda ang mga datos na nagpapatunay na ang Pilipinas ay kabilang sa best performing na bansa sa Asya ay walang kabuluhan kung ang mga Pinoy ay nahaharap sa mataas na presyo ng bigas na umaabot sa P45 hanggang P65 kada kilo.

Tama naman ang ating Pangulo na kung pagbabatayan ang mga datos at estatistika, papaganda na ang ating ekonomiya pero wala nga itong kuwenta kung araw-araw naman tayong nahaharap sa reyalidad ng mataas na presyo ng mga pagkain partikular ang bigas.

Ito ang esensya ng pinapangarap ng ating Pangulo na maunlad na Pilipinas kung saan walang sinumang maiiwanan. Ipinapakita lamang ng ating Pangulo na ang Bagong Pilipinas ay hindi lamang isang slogan kundi totoong development agenda para sa tunay at tuloy-tuloy na progreso ng lahat ng Pilipino.

Para makamit ang inaadhikang Bagong Pilipinas, inihayag ng Pangulo sa kanyang SONA 3 ang ilang programa ng administrasyon para pasiglahin ang farm productivity, mapababa ang presyo ng bigas at iba pang food item para sa benepisyo ng mga ordinaryong konsyumer.

Binanggit din ng Pangulo ang mga programa para ma-upgrade pa ang iba’t ibang social protection project tulad ng pagbibigay ng ayudang medikal para sa mga pasyenteng nangangailangan, feeding initiatives sa mga mahihirap na ina at kanilang maliliit pang anak, at pagtatatag ng super health centers sa iba’t ibang panig ng bansa sa pakikipagtulungan ng mga local government units (LGUs).

Para naman mas maging abot-kamay ng mahihirap na pamilya ang presyo ng bigas at iba pang pagkain, inihayag ni Pangulong Marcos ang pagtatayo ng karagdagang Kadiwa outlets sa iba pang panig ng bansa.

Binanggit din ng Pangulo ang pamamahagi ng bakuna laban sa African Swine Fever (ASF), na numero unong kalaban ng mga babuyan mula nang kumalat ito noong 2019 at nagdudulot ng mataas na presyo ng karneng baboy tulad ng liempo at kasim.

Para naman sa electricity consumers, suportado ng Pangulo ang pagpaparami ng mga proyekto sa power generation at transmission upang makamit ang national energy security na sa pangkalahatan ay magdudulot ng mababang electricity bill at magbibigay ng kuryente sa mga naninirahan sa malalayong lugar.

Ikinakatuwa rin natin ang isinulong ng Pangulo na “railway renaissance” partikular ang kanyang inihayag na pagbubukas ng 100-kilometrong Bicol line mula Naga City hanggang Legazpi City na inaasahang magpapabilis sa pagbuhay sa naantalang Bicol Express project.

Mas pinababa rin ng Pangulo ang taripa sa pag-angkat ng bigas mula 35% na ginawa na lamang 15%, na inaasahang magpapababa sa retail cost ng bigas na mas mababa pa sa P40 kada kilo.

Nag-umpisa na rin ang ilang Kadiwa outlet sa pagbebenta ng bigas na may presyong P29 kada kilo para sa mahihirap, mga senior citizen, persons with disabilities (PWDs) at solo parents. Magiging available rin ito sa iba pang Kadiwa stores sa buong bansa.

Pero lalong bababa pa ang presyo ng bigas kapag inaprubahan na ng Senado ang katapat na panukala sa inindorso ng Pangulo at aprubado ng Kamara, kung saan ang inyong lingkod ay kabilang sa may akda, na amendatory law sa Republic Act (RA) 11203 o Rice Tariffication Law (RTL). Balak nito na ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority (NFA) na bumili ng mas maraming stock ng bigas at para mabantayan at gabayan ang local market kapag nagkakaroon ng abnormal na pagtaas sa presyo ng bigas.

Mas magiging matatag din ang presyo ng karneng baboy sa mga susunod pang buwan kapag inumpisahan nang ikalat ng pamahalaan sa darating na Setyembre ang Vietnamese-made vaccine na ayon sa Pangulong Marcos ay napatunayang epektibo sa paglaban sa ASF.

Tama si Pangulong Marcos sa pagpokus sa pagpapababa ng presyo ng bigas at iba pang pangunahing pagkain dahil base na rin sa pinakabagong resulta ng mga survey ng Social Weather Stations (SWS), Pulse Asia at Octa Research Group, ang numero unong alalahanin o concern ng taumbayan ay kung paano pigilan ang pagsipa ng inflation o ang rate ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin

Magaganda po ang mga ipinahayag ng ating Pangulo sa kaniyang SONA 3 at hindi rin ito pangako lamang. Maaasahan natin ang kanyang mga sinabi dahil ngayon pa lamang ay nagiging saksi na tayo sa mga positibong kaganapan sa ating bansa. Huwag pong mainip dahil tayo ay nasa tamang landas, nasa tamang pagtitimon tungo sa maunlad na Bagong Pilipinas.