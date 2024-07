Taguig cong binatikos sa ‘di pagsunod sa evacuation center protocol

Inulan ng batikos si Taguig 2nd District Cong. Pammy Zamora mula sa mga residente, netizens, at empleyado ng barangay at lungsod dahil sa hindi niya pagsunod sa protocol, at paninigaw sa mga kawani sa isang evacuation center sa Barangay Fort Bonifacio sa Taguig City.

Sa isang viral video na kumakalat sa Facebook, makikita si Cong Zamora na nagagalit sa mga empleyado sa Gat Andres Bonifacio High School noong Hulyo 25, 2024 dahil diumano ay hindi siya pinapasok para mamigay ng tulong sa mga evacuees.

Ngunit ayon sa City Social Welfare and Development Office staff na si Faisal Gamao, maayos na pinaliwanagan ang Congresswoman

sa kailangang koordinasyon sa CSWD ngunit bigla na lang daw silang pinagsisigawan.

“Alam nyo naman po kahit noong Councilor pa kayo na kailangang centralized ang pagtanggap ng donasyon. Ito ay para matiyak na angkop ang mga donasyon, maibigay ito sa mas nangangailangan, at maging maayos ang distribution.

Dagdag ni Gamao, “Napaka-stressful ng kondisyon [ng mga evacuees]. Hindi naman pwede na kahit anong oras na lang ipapatawag sila para makausap sila ng elected official. Pagod na sila. May mga nagpapasuso ng sanggol at nag-aalaga ng mga bata. May mga senior citizens at PWDs. Kaya may takdang oras ng pagbisita sa evacuation centers ang mga nais tumulong.

Hinaing naman ni Ma Jermaine Valdex Cuizon, barangay staff na nakatalaga sa nasabing evacuation center: “Instead na nasa kanya-kanya kaming pamilya ay mas pinili namin na nasa evacuation center para maglingkod pero ano ang naging balik samin? Paninigaw at pag-aakusa ng kung anu-ano na wala namang katotohanan.”

“Paano pa susunod ang ibang mamamayan sa patakaran kung mismong opisyal ng gobyerno ay hindi marunong sumunod?” tanong ni Cuizon.

Sa isang pahayag, nilinaw ng Lungsod Taguig na kailangang sundin ang tamang proseso na itinakda ng lokal na pamahalaan sa pamimigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo at habagat.

“All donations and assistance should be received by and coursed through the City Social Welfare and Development Office. All efforts should be coordinated to ensure efficient and orderly operations, and afford evacuees security and privacy,” paliwanag ng Taguig LGU.