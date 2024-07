Nagpasalamat si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa Singapore Red Cross sa pagbibigay nito ng US $50,000 (tinatayang P2.925 milyon) para tulu­ngan ang mga nasalanta ng Bagyong Carina.

“I am sure that our people, especially those affected by the recent typhoon, deeply appreciate the kind gesture of our friends from Singapore,” sabi ni Romualdez. “On behalf of our people and President Ferdinand R. Marcos Jr., thank you, Singapore Red Cross.”

Ayon sa lider ng Kamara makatutulong ang donasyon upang mabawasan ang paghihirap ng mga biktima.

“I am sure that at some future time, we will reci­procate the kindness of our Singaporean neighbors and other friends who are helping us,” dagdag pa nito.

Ang donasyon ng Singapore Red Cross ay gagamitin sa emergency operation upang maibigay ang pa­ngangailangan ng mga naapektuhang komunidad.

Nauna rito, pinangunahan ni Romualdez ang pamimigay ng relief pack sa mga apektadong residente sa San Juan, Marikina, Navotas at Quezon City. (Billy Begas)