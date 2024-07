Rambo flinex biggest gifts sina Maja, Baby Maria

Birthday ng mister ni Maja Salvador na si Rambo Nuñez nitong Sunday kaya naman nag-out of town ang mag-asawa kasama ang anak nilang si Baby Maria.

Tsika nga ni Maja, birthday weekend getaway raw nila kaya nagpunta sila Fairmont Chateau Lake Louise sa Canada.

Ang ganda ng lugar at halatang sobrang saya nina Maja, Rambo lalo na at kasama nila si Baby Maria.

Sa post, sey ni Rambo, “Celebrating my birthday with the best gifts I am blessed with every day (with praying hands emoji) Maja and Maria (with 2 hearts emoji).”

Sagot naman ni Maja, “We love you Dada! Happy Happy Birthday (with heart emoji).

Siyempre, maraming celebrities ang bumati rin kay Rambo katulad nina Carla Abellana, Iza Calzado, Allan K, Sofia Pablo, Sunshine Cruz, at iba pa.

Marami naman ang nagsabing fresh na fresh ang hitsura nina Maja at Rambo.

Bongga! (Jun Lalin)