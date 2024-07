TINIYAK ng Presidential Task Force on Media Security (PTFoMS) na magkakaroon ng access ang mga mamamahayag sa mga malalaking kaso sa police blotter.

Ayon kay Undersecretary Paul Gutierrez, PTFoMS executive director, patuloy na nag-uusap ang Philippine National Police (PNP) at National Police Commission (Napolcom) kaugnay sa reklamo ng media na pagkakait sa kanila ng mga mahahalagang impormasyon na kailangan sa kanilang pag-uulat ng balita.

“Let us just wait as the Napolcom will be releasing by next month some regulations on this. Just last Monday, we attended a final review of the final draft of the guidelines on the relationship between the media and the PNP,” ani Gutierrez.

Bahagi aniya nito ang iginigiit ng PTFoMS sa National Privacy Commission na pagbibigay ng exemption sa Data Privacy Act para sa access ng media sa police blotter.

Ayon sa mga media practitioner, nakakaapekto sa kanilang pag-uulat ang hindi kumpletong detalye tulad ng mga pangalan ng suspek at biktima ng isang krimen.

Samantala, idiniin ni Gutierrez na ginarantiyahan naman ng mga mamamahayag na hindi nila tinutukoy sa kanilang ulat ang mga sangkot sa ibang kaso tulad ng panggagahasa at pang-aabuso sa bata.