PCCI, Chinese embassy sinaklolohan mga biktima ng bagyong Carina sa Maynila

Umayuda ang Chinese Embassy of the Philippines at Philippine Chinese Chamber of Commerce and Industry, Inc. (PCCCII) sa isinagawang relief goods operations na isinagawa sa Delpan Evacuation Center at Jose Abad Santos Tennis Court, Manila, nitong Sabado, July 27, 2024.

Personal na nangasiwa sa pamamahagi ng gift packs sina Ambassador of Chinese Embassy Huang Xilian, pangulo ng PCCCII Arian Hao, kasama sina Manila Vice Mayor Yul Cervo, at Dist. 2 Rep Rolan Valeriano sa pakikipagtulungan ng Manila Chinatown Barangay Organization (MCBO).

Nakinabang ang halos 1,800 pamilya sa mga bigas, delata at sanitary kits na lubhang naapektuhan ng bagyong Carina na sinabayan ng habagat na halos ikinalubog ng kalakhang Maynila noong Miyerkoles, July 24, 2024.

Naisakatuparan ang pamamahagi ng ayuda sa tulong ni Valeriano matapos makipag-ugnayan kay Ginoong Jimmy Co, na isang negosyante at miyembro ng PCCCII.

Magsasagawa ng pagsusuri sa July 31 ang grupo ni Valeriano na siyang Chairman on Metro Manila Development (CMMD) sa naganap na malawakang pagbaha sa Metro Manila dulot ng bagyong Carina at masuri ang malawak na pinsala ng nasabing kalamidad.

Ilan aniya sa mga nakikita nilang posibleng dahilan ng malawakang pagbaha ay ang hindi tamang pagtatapon ng basura, below sea level na ang Maynila, at kailangan ng palitan ang mga lumang drainage.

Imumungkahi tin ni Valeriano ang paglalagay ng cat basin na maaring makatulong para mapabilis na humupa ang tubig-baha.

“There are lots of people in all over the Phils.

who needs help. We are here to extend our helping hands, to help all who been affected with the flood and we hope they can be normalize as soon as possible. We will do our best to do our help.

This is our traditon for a thousand year to extend our help,” sabi ni Ambassador of Chinese Embassy Huang Xilian. (Mina Navarro)