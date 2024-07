Paulo Avelino parang batang naglaro sa forest ng Florida

Dinumog sina Paulo Avelino at Maymay Entrata sa ‘TFC Hour’ sa ‘Fiesta Mo sa USA’ na ginanap sa Osceola Heritage Park Events Center sa Kissimmee, Florida noong Sabado (July 27).

Pinasalamatan nga nina Paulo, Maymay ang TFC (The Filipino Channel) dahil nagagawa nilang mag-perform para sa mga Filipino around the world.

Bale 30th anniversary rin kasi ng TFC kaya nagpunta sila sa Kissimmee, Florida.

At habang nandoroon nga, in-enjoy nina Paulo, Maymay ang lugar na iyon.

Si Paulo nga ay flinex sa kanyang Instagram ang pagpunta niya sa isang forest.

Naglakad-lakad pa nga si Paulo sa isang nabuwal na puno.

Sabi ng ibang fans, parang batang naglaro si Paulo sa forest.

Six years ago ay nagpunta rin kami sa lugar na iyon nang samahan namin si Richard Gutierrez sa isa ring show ng TFC at talaga namang maganda sa lugar na iyon kaya siguradong enjoy talaga sina Paulo at Maymay.

Sabi naman ng isang fan, may enjoy raw sana si Paulo kung si Kim Chiu ang kasama niya sa Kissimmee, Florida.

Pero magkikita naman sila sa Los Angeles, California para sa ‘ASAP Natin ‘To: California’ kaya for sure ay matutuwa ang KimPau fans kapag may mga picture na sina Kim, Paulo na kakalat sa socmed.

‘Yun na! (Jun Lalin)