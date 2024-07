Pamilya Gutierrez nagluluksa: Ruffa hysterical sa pagkamatay ni Alexa

Pumanaw na ang misis ni John Rex ‘Elvis’ Gutierrez na si Alexa Uichico-Gutierrez noong Sabado ng gabi.

Ilang buwan ding naospital si Alexa dahil sa sakit na leukemia.

Pagkagaling nila sa Tokyo, Japan noong January nalaman na may sakit si Alexa.

Ang Gutierrez matriarch na si Annabelle Rama ang nagkuwento sa amin ng tungkol sa pagpanaw ni Alexa.

Ikinuwento rin ni Tita Annabelle na iyak nang iyak si Elvis sa pagpanaw ng misis.

May dalawang anak sina Elvis at Alexa, sina Aria at Ezra.

Samantala, hysterical naman si Ruffa nang malamang pumanaw na ang kanyang sister-in-law.

Iyak nang iyak si Ruffa habang kausap namin at ibinalitang babalik kaagad siya ng Pilipinas. Nasa Los Angeles, California ngayon si Ruffa at ayon kay Tita Annabelle ay aabutan naman daw ng anak ang burol ni Alexa.

Sa Huwebes (August 1) ang cremation ni Alexa.

Sa pamilya Uichico at pamilya Gutierrez, ang amin pong pakikiramay!