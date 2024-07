NorthPort sinaklolohan mga sinalanta ng bagyong Carina

NAGHATID ng ayuda ang NorthPort sa mga sinalanta ng bagyong Carina.

Pinangunahan ni coach Bonnie Tan ang feeding program ng Batang Pier nitong Sabado sa JYC Covered Court sa Sto. Nino, Tagupo St., Brgy. Tatalon, Quezon City. Isa ang nabanggit na barangay sa pinakamalalang naapektuhan ng pag-ulan at baha.

Katuwang ng team si QC Councilor Nanette Castelo-Daza.

Naroon din ang assistant coaches at players ng PBA team.

Nasa 500 katao o 200 pamilya ang nabigyan ng ayuda.

Naki-bonding din sa mga residente ang mga bagong dating sa NorthPort na sina Jio Jalalon, Sidney Onwubere at Abu Tratter.

Naroon din si rookie Evan Nelle, at ang mga datihan sa Batang Pier na sina Joshua Munzon, Paul Zamar, Allyn Bulanadi, William Navarro, Cade Flores, Fran Yu, Damie Cuntapay, John Amores, Paolo Taha at assistant coach Rensy Bajar.

“We dedicated this day to help those in need especially to those who were affected with Typhoon Carina,” anang post ng team. “Here with NorthPort family we are always ready to extend our helping hands. We hope that our simple gesture of support can uplift you during difficult times.” (Vladi Eduarte)