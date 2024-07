Nika Juris Nicolas hanep sa Chinese Taipei Open Chess

KUMINANG ang batang si National Master Nika Juris Nicolas sa Chinese Taipei Chess Association International Open Tournament 2024 (Open standard at Open blitz) nitong Hulyo 22-27 sa Taoyuan, Taiwan.

Nakapag-uwi ang Philippine chess genius ng dalawang gintong medalya at tropeo sa kompetisyon.

Wagi ang 11 taong gulang na estudyante ng Victory Christian International School sa under 13 standard Open at overall champion sa mga pinagsamang U13, U15, G13, at G15 na mga kategorya.

Lumikom si Nicolas ng pitong puntos mula sa anim na panalo, dalawang tabla at isang talo.

Tinalo ng pambato ng Pasig sina Min-Hao Lin ng Chinese-Taipei sa first round, local bet Shao-Yen Hung sa second round, Enzo Wang ng Canada sa fourth round, Taiwanese Hao-Xuan Huang sa fifth round , home bet Yu-En Yen sa seventh round, at hometown entry Yu Chen Cheng sa ninth at final round.

Nakipaghatian ng puntos si Nicolas kina Taiwan’s Arena Fide Master Hao Chen Yung sa sixth round at Taiwanese Yu-Chi Xavier Wang sa eight round.

Natalo siya kay Rainen Yi-Fan Simpson ng Chinese-Taipei sa third round.

Sa Open blitz, nanalo ang National Chess Federation of the Philippines player sa Under-13 class at 3rd overall sa pinag-isang Open, U19, U17, U15, U11, U9, U7, G19, G17, G15, G11, G9, at G7.

Nagtala si Nicolas ng 7 panalo at 2 talo. (Elech Dawa)