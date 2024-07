NANGANGAMBA ang grupong Citizen Crime Watch (CCW) sa posibleng pagbaha sa merkado ng P11 bilyong halaga ng mga pekeng luxury product na nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BoC) sa Binondo, Maynila noong nakaraang buwan.

Duda ang grupo na kakalat sa mga mall sa Maynila at iba pang lugar sa Metro Manila ang mga nakumpiskang pekeng produkto taliwas sa unang inihayag ng ahensya na susunugin ang mga ito para hindi na kumalat.

Una nang kinuwestyon ng grupo ang milyon-milyong halaga ng mga vape na dinala sa warehouse ng RCU condemnation facility para sa safekeeping.

Nais ng grupo na magpa-inventory sa bodegang pinagdalhan sa mga vape gayundin sa P11 bilyong halaga ng mga pekeng luxury product na hahakutin para sa safekeeping sa RCU.

Pinangunahan ng mga tauhan nina Port of Manila collector Rizalino Torralba at CIO3 Paul Pacunayen, hepe ng Customs Intelligence and Investigation Service (CIIS) ang nasabing operasyon sa Binondo, Maynila.

Samantala, nanawagan si CCW national president Diego Magpantay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tutukan ang mga aktibidad sa BOC na ginagawa umanong ‘milking cow’ ng mga tiwaling opisyal.

Samantala, wala pang pahayag sina Torralba at Pacunayen sa alegasyon ng grupo.