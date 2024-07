Misis ni Sen. Robin Padilla binakbakan mga scammer

Naku, mukhang imbyerna talaga itong si Mariel Padilla sa mga scammer!

Paano ba naman kasi ay napa-rant nga ito sa kanyang Instagram tungkol sa mga gumagamit umano ng pangalan niya upang makapang-scam ng mga donasyon.

Pati nga raw si Aubrey Miles ay biktima ng mga scammer na ito.

Sey ni Mariel sa kanyang Instagram story, “’Yung mga nangsascam using my name and now using @milesaubrey naman getting money from people. This message is for you, using donations and other people’s misfortune for your greed, laziness to work, and all other despicable aspects will be your first class ticket to hell.”

Dagdag pa ni Mariel, hindi man daw directly maramdaman ang karma, ay babalik at babalik daw ito sa kanila at sa pamilya ng mga masasamang loob.

Napamura pa nga si Mariel at sinabing, “Itigil mo yan! Itigil mo kagaguhan mo! Magtrabaho ka ng marangal.” Kalurky!

Sa panahon nga ngayon na kaliwa’t kanan ang sakuna, dapat maging mas vigilant tayo sa mga mapansamantalang gustong abusuhin ang masamang karanasan ng iba. Hindi masamang tumulong pero siguraduhin nating sa mga legit na channels tayo lumalapit para hindi sayang at siguradong makakarating ang tulong na binigay mo, no!

At sa mga scammer, hindi kayo uubra sa katapangan ng misis ni Senator Robin Padilla, ‘noh?! (Carl Balasa)