MAY 14 na pagkaka-cute na mga ale at mamang maliit ang nagpasiklaban sa bilis na gumapang sa isang ‘baby race’ sa Tayabas City, Quezon.

Isa ito sa mga tampok na aktibidad sa ipagdiwang ng Nutrition Month sa nasabing lalawigan.

Bukod sa nakagawiang mga parada, cooking, talent show at feeding program, nagdaos din ng isang baby race ang Tayabas Nutrition Council kung saan 14 na mga sanggol na may edad na 8-11 na buwan ang nakibahagi sa karera sa paggapang.

Layunin ng karerang ito na mahasa ang liksi ng mga sanggol at patibayin pa ang relasyon nila sa kanilang mga magulang.

Inorganisa ito sa pamamagitan ng T1K o Tayabas First 1000 Days of Life na ginanap noong Hulyo 4.

Nag-uwi ng P1,500 cash prize at baby kit na may lamang gatas at diapers ang mga sanggol na nanguna sa karera.

Nag wagi ang 10-month-old na si Baby Rice Ysabel Castillos na kinuha lamang ng 49 segundo ang pag gapang papuntang finish line. May pitong metro ang haba ng karera.

Hindi naman luhaan ang mga sanggol na nahuli sa karera dahil nag-uwi rin sila ng tig-P700 bilang consolation prize at pati na rin ng baby loot bag.

“It’s exciting to watch the babies crawling towards their parents, showing their ability and unaware that they are competing with other babies,” ani Mayor Lovely Reynoso-Pontioso sa kanyang talumpati.