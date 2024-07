Isasailalim ng lokal na pamahalaan ng Malabon ang lungsod sa “state of calamity” upang matiyak na maisasagawa ang relief at emergency operations nito para sa kapakanan ng mga pamilya matapos ang matinding pagbabaha nadulot ng habagat na pinalakas ng Bagyong Carina at ng high tide na nakaapekto sa iba’t ibang bahagi ng lungsod.

“Ang pagdedeklara po nito [state of calamity] ay isang hakbang upang masigurong mailalaan natin ang pondo sa dapat nitong paglaanan gaya ng mga emergency operations at pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang apektado ng baha. Sisiguruhin po natin ang pagpapaabot ng mga relief packs at iba pang tulong sa mga apektadong pamilya lalo na ang mga nasa evacuation centers natin. Hindi tayo titigil na makipag-ugnayan sa mga ahensiya upang masigurong hindi na tayo muling babahain ng ganito kung mayroon mang bagyo o high tide,” Mayor Jeannie Sandoval said.

Idedeklara ang Malabon sa ilalim ng state of calamity kapag naaprubahan na ng Sangguniang Panglungsod ang MDRRMC Resolution No. 004 series of 2024 sa kanilamh sesyon bandang ala-una ng hapon.

Ibinahagi ni City Administrator Dr. Alexander Rosete na ang paglalagay sa Malabon sa ilalim ng state of calamity ay magbibigay-daan sa pamahalaang lungsod na ilaan ang Quick Response Fund nito (30 porsiyento ng Local Disaster Risk Reduction and Management Fund na nagkakahalaga ng P40,605,602.85) sa mga programang relief at recovery sa panahon ng kalamidad.

Dagdag pa niya, ito rin ay magbibigay-daan sa epektibo at napapanahong pagpapatupad ng emergency assistance, recovery, at rehabilitation measures.

Ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan, mga rescuer, at mga boluntaryo ay aktibong lumahok sa mga relief operation na inilunsad upang maghatid ng mga food packs na may mga de-latang pagkain, tubig, bigas, hygiene kits at iba pang pangangailangan sa mga biktima ng baha na nananatili sa humigit-kumulang 25 evacuation areas sa lungsod.

Noong Huwebes, Hulyo 25, ipinagpatuloy ni Mayor Jeannie Sandoval ang pamamahagi ng food packs at iba pang releief goods para sa mga pamilyang lumikas sa Dampalit Elementary School at sa Barangay Potrero.

Nagsagawa rin ng ocular inspection si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. kasama si Mayor Jeannie sa iba’t ibang barangay upang matukoy ang pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng baha.

Ininspeksyon din niya ang nasirang Malabon-Navotas River navigational gate na kasalukuyang sumasailalim sa pagsasaayos.

Samantala, nakiisa rin si Senador Loren Legarda sa alkalde sa pamimigay ng hot meals sa mga evacuees sa Barangay Potrero.

Nasa 1,245 pamilya o 5,125 indibidwal ang nananatili sa 31 evacuation centers na binuksan ng pamahalaang lungsod bandang 9:30 ng umaga ngayong Biyernes, Hulyo 26,

Nag-deploy din ang City Public Safety and Transport Management Office ng 2 tow trucks para magbigay ng “Libreng Sakay” sa mga commuters para sa kanilang kaligtasan dahil ang mayroon pa ring mga lansangan sa lungsod na apektado ng pagbabaha.

Sinabi ni Mayor Jeannie na patuloy na makikipag-ugnayan ang pamahalaang lungsod sa mga ahensya ng pambansang pamahalaan para sa pagbuo ng mga pangmatagalang plano para ayusin ang navigational gate at matiyak na hindi na muling magkakaroon ng matinding pagbaha sa lungsod sa panahon ng high tide at kalamidad.

Bibisitahin din ng alkalde ng lungsod ang mga paaralan na nagsilbing pansamantalang tirahan ng mga pamilya para makapaghatid ng mga relief goods sa kanila.