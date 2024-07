Isusulong ni Cong. Erwin Tulfo at ng mga kasamahan niya sa ACT-CIS Partylist ngayong linggo na sagutin na ng PhilHealth ang pagpapagamot laban sa leptospirosis at tetano ng mga pasyente na biktima ng mga kalamidad tulad ng bagyo, baha at sunog.

Ayon pa kay Cong. Tulfo, “malaking ginhawa sa mga pasyente lalo pa’t kung biktima sila ng kalamidad sa kanilang lugar”.

Aniya, “wala na nga makain dahil sa bagyo o pagbaha o naubos ang gamit dahil sa sunog tapos tatamaan pa ng leptospirosis o tetano…paano pa magpapagamot ngayon”?

“ito pa ang isang problema na tila nakakaligtaan ng pamahalaan ang pagpapagamot ng libre sa mga biktima o mga residente na tinamaan ng sakit paghupa ng kalamidad”, dagdag pa ni Tulfo.

“Naka-focus kasi ang effort natin during the typhoon o sunog, which is tama naman, pero when the water subsides and the smoke is clear…bahala na ang mga biktima sa pagpapagamot sa sarili o kapamilya nila”, dagdag pa ng Deputy Majority Leader.

Panukala ni Tulfo na sagutin ng PhilHealth ang pagpapa-ospital sa mga tinamaan ng leptospirosis o tetano dahil sa pagbaha sa kanilang lugar.

“Walang gustong tamaan ng nakamamatay na leptospirosis o tetano, pero ang problems biktima na nga siya ng kalamidad, poproblemahin pa niya ang pagpapagamot,” pahabol ni Tulfo.

Kasama ni Tulfo na magpa-file ng naturang resolusyon sina ACT-CIS Reps. Edvic Yap, Jocelyn Tulfo, Benguet Rep. Eric Yap at si Quezon City 2nd Dist. Cong. Ralph Tulfo.