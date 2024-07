Kim Chiu invited sa Seoul Drama Awards

Natanggap na ni Kim Chiu ang official invitation ng Seoul International Drama Awards 2024.

Siya nga kasi ang nagwagi sa naganap na online poll para sa Outstanding Asian Star (Philippines) category kung saan tinalo niya si Nadine Lustre, pati ang kanyang ka-love team na si Paulo Avelino.

Ang nasabing award ay para sa kanyang pagganap bilang Juliana sa hit Kapamilya series na ‘Linlang’.

Sa kanyang social media post ay shinare niya ang photo ng invitation letter at gayundin ang kanyang sobrang kasiyahan sa una niyang international recognition.

Sey niya sa kanyang post, “I got the news today. I am lost for words… beyond thankful, grateful, and extremely happy!!!”

Dagdag niya pa, “I can’t believe this is happening.”

Nagpasalamat din siya sa Seoul International Drama Awards, sa ABS-CBN, Dreamscape Entertainment, at sa kanyang mga supporter.

“I am lucky to have you all behind and beside me. Thank you for making this possible.

“My heart is full!!! MARAMING, MARAMING SALAMAT PO!”

Excited na nga siyang pumunta sa South Korea para tanggapin ang award at biro niya pa, “KOREA, HERE I COME! Sa SOUTH HA? Hihi!”

Sa comment section ay umulan ng pagbati kay Kim mula sa kanyang mga kaibigan, fans, at kapwa artista gaya nina Vhong Navarro, Iza Calzado, at Melai Cantiveros.

Bonggels! (Byx Almacen)