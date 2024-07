KathNiel parehong nami-miss ang pet dog

Muling nabuhayan ng loob ang mga nanahimik na KathNiel fans sa online world nang halos sabay na nag-post sa kani-kanilang Instagram account sina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla ng photo ng fur baby nilang si Summer.

Si Summer kasi ang isa sa mga simbolo ng pagmamahalan nina Kathryn, Daniel.

Pinag-usapan nga sa socmed ang post ng KathNiel para sa kanilang baby. Naunang nag-post si Daniel sa kanyang IG noong Wednesday ng picture frame ng yumaong alagang aso, na napapapalibutan ng sunflower at may kandila rin na may kaparehong design ng paborito niyang bulaklak.

Pero dalawang araw matapos mag-post ni Daniel ay flinex naman ni Kathryn ang lumang picture niya with Summer.

Sinama ng aktres ang photo nila ng yumaong fur baby nila ng ex-boyfriend sa IG post niya tungkol sa update sa first day niya sa Calgary, Canada.

Komento ng solid KathNiel fans, pareho raw inalala ng dating magkasintahan ang first death anniversary ng ‘baby’ nila.

Hindi isinapubliko nina Kath and Deej ang nangyari kay Summer, na nakasama pa nila sa last romcom serye na ‘The House Arrest of Us’, na umere noong October 2020 hanggang January 2021.

Sobrang dinamdam ng fur parents ni Summer ang pagkabulag at tuluyang pagkamatay nito last year.

Kung matatandaan, nag-trending pa sa socmed ang photo ng KathNiel na pinost ni Mommy Min Bernardo last October, isang buwan bago aminin ng dalawa sa publiko ang kanilang hiwalayan.

Sa picture ay makikitang nakatayo ang dalawa sa garden ng bagong mansyon ng mga Bernardo, hawak ng aktres ang kamay ng binata at nakatingin sa lupa na may sunflower. May chika na sa garden na iyon inilibing ang labi ng yumaong aso. At iyon din daw ang huling dalaw ni Daniel sa bahay ng dating kasintahan.

Madalas na makita sa mga recent post ni Deej ang photo ni Summer at ang sunflower, na simbolo ng kanyang paboritong alagang aso. Noong last birthday nga ng Kapamilya actor sa Batangas ay picture rin ni Summer ang nasa birthday cake nito.

Samantala, sari-saring komento ang mababasa sa socmed tungkol sa recent posting ng dalawa. May nagsasabing nami-miss na raw ni Kath si Deej kaya ito nag-post bigla ng picture nila ni Summer.

Marami rin ang nanghihinayang na kung buhay pa raw sana ang fur baby ng KathNiel ay baka raw hindi tuluyang naghiwalay ang dalawa.

Oh well, hayaan na lang natin silang i-treasure ang memories ni Summer sa kani-kanilang buhay. (Ogie Rodriguez)