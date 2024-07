Joel Embiid, Anthony Davis bomalabs laban sa Serbia

Nagkasakit ang dalawang best big men ng Team USA na sina Joel Embiid at Anthony Davis sa Paris Olympics.

Hindi pa naglalaro ang Americans, opener nila laban kay Nikola Jokic at Serbia nitong Linggo.

Wala sa praktis si Embiid noong Sabado, sinabi naman ni coach Steve Kerr na ilang araw na ring absent sa ensayo si Davis pero nitong Sabado ay nagpakita na.

“I’m confident we’ll have everybody ready (Sunday),” paniniguro ni Kerr.

Hindi rin nakapaglaro sa limang tuneup game ng Americans si Kevin Durant dahil sa calf injury. Diretso na ang praktis ni Durant, inaasahang makakalaro din kontra Serbians.

“Hopefully (he’ll play),” dagdag ni Kerr. “He came through the scrimmage two days ago pretty well, and we’ll have another practice today and we’ll just keep taking it day by day.”

Excited na rin ang teammates na makasama sa laro si KD.

“Instant impact,” deskripsiyon ni LeBron James nang mag-ensayo si Durant Sabado. “He looked extremely well the other day in practice.”

Tatagal ang 33rd Quadrennial Games 2024 sa France hanggang Aug. 11. (Vladi Eduarte)