Instant boyfriend

Ano kayang ibig sabihin ng panaginip ko kung saan may ka-date daw ako? Mukha siyang boyfriend ko dahil ang sweet daw namin. Wala akong boyfriend sa tunay na buhay, ganito na ba ako kalungkot? Haha. Sana may ibang ibig sabihin.

Kaye

Nakadepende ang panaginip mo tungkol sa pagkakaroon ng boyfriend sa naging tema ng iyong panaginip, marami itong maaaring maging kahulugan.

Maaaring indikasyon ang panaginip mong ito sa kung gaano ka kasaya sa ngayon.

Sumasalamin ang panaginip mong ito sa iyong subconscious mind na naaapektuhan ng maraming factor gaya ng mga ginagawa mong activity sa araw-araw. Kung napanaginipan mo ang dati mong boyfriend, maaari itong maging sign ng love, affection, at ang mental bond na pinagsamahan ninyong dalawa.

Sa kabilang banda naman, ang ganitong panaginip ay nagdadala ng fears, anxiety, o mga unresolved issue. Kung nagdadala ng feeling ng betrayal ang panaginip mong ito, maaaring sinasabi nito na hindi ka pa talaga healed mula sa dati mong relasyon.

Posibleng gumagawa ng paraan ang iyong isipan kung paano mahaharap ang mga emosyon mong ito. Symbollically, pwedeng sinasabi ng panaginip mong ito na i-let go mo na ang mga dati mong sugat at mag-move forward ka na para magkaroon ka ng peace at personal growth.

Dahil single ka ngayon, maaari ring mangahulugan ito na may papausbong na bagong relasyon o unti-unti kang nahuhulog sa isang tao na malapit sa iyo ngayon.

Sinasabi rin ng panaginip mong ito na maaaring iba ang pinapakita mo sa ibang tao sa version ng sarili mo kapag kasama mo ang taong mahal mo. Halimbawa, masungit ka sa mga kasama mo sa trabaho, pero kapag kasama mo ang boyfriend mo, naipapakita mo ang soft side mo.

Hindi ka madaling makahanap ng tunay na kaibigan kaya naman itinatago mo ang iyong tunay na sarili. Binabantayan mo ang bawat kilos mo dahil bawat sandali na pinapakita mo ang iyong sarili natatakot ka na baka hindi ka mahalin ng iba.

Natatakot ka na kapag naging open at honest ka, makikita ito ng mga lalaki bilang isang kahinaan. Isa itong double-edged sword kung saan nahihirapan ka na i-handle sa ngayon.

DISCLAIMER: Ang DREAM CATCHER ay nagbibigay lamang ng general information tungkol sa mga kahulugan ng ating panaginip. Wala itong kinalaman sa relihiyon, kulto o anumang ispiritwal na aspekto ng buhay. Sa mga gustong isangguni ang kanilang panaginip, mag-email sa abantedreamcatchers@gmail.com