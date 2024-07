ASAHAN na magiging maulan ang ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng habagat at low pressure area (LPA) bagamat maliit ang tsansa nitong maging bagyo.

Ayon kay Grace Castañeda, weather specialist ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pag-asa), uulanin ang Ilocos Region, Zambales at Batangas dahil sa habagat habang nagpapasungit naman ng panahon sa Bicol region at Quezon ang binabantayang LPA.

Gayunman, maliit lang aniya ang tsansang mabuo sa pagiging bagyo ang binabantayang LPA.

Sakaling tuluyang makapasok sa bansa, tatawagin itong bagyong Dindo, ayon pa sa Pagasa.

Samantala, kabilang naman sa apektado ng inilabas na thunderstorm advisory ng ahensya ang Metro Manila, Bataan, Quezon, Batangas, Cavite, Bulacan, Rizal, Laguna, Nueva Ecija at Tarlac.

Pinayuhan ang mga residente na mag-ingat dahil posible na naman anila itong magdulot ulit ng pagbaha. (Vincent Pagaduan)