Gleyber Torres, Aaron Judge ikinampay New York Yankees

TINAPOS ng two-run double ni Gleyber Torres ang three-run 10th inning, pinalipad ni Aaron Judge ang 37th homer niya sa season, at nag-rally ang New York Yankees para ipagpag ang Boston Red Sox 11-8 Sabado ng gabi.

Sa larong limang beses nag-tie, umabante ang New York 3-0 at 4-3 pero naagaw ng Boston sa 5-4, 6-5 at 8-6 sa regular season ng 149th Major League Baseball 2024.

Sa ikalawang sunod na gabi ay naka-homer si Judge para ilayo ang kanyang big league-leading total, may apat na RBIs (runs batted in) at pinantayan ang career-best niyang 10th four-hit game.

Sina Judge, Babe Ruth noong Sept. 28, 1923 at Lou Gehrig noong Sept. 5, 1927 lang ang Yankees na nakarating sa base ng at least six times habang may three RBIs o higit pa laban sa Red Sox.

Nilista rin ni Juan Soto ang kanyang 27th home run, naka-back-to-back sila ni Judge sa first inning.

Pumitik ng sacrifice fly si Austin Wells sa 10th bago ang double ni Torres.

Naligtasan ni Clay Holmes ang isang walk sa 10th, ni-retire si Masataka Yoshida sa game-ending grounder at natapos ang laro sa loob ng 3 hours, 38 minutes. (Vladi Eduarte)