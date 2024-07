Gerald palaging kasama sa mga important event ng pamilya ni Julia

Pinusuan ng netizens ang pagpe-flex ni Marjorie Barretto ng group picture nila ng mga anak niya na kasama si Gerald Anderson sa kanyang Instagram account nitong weekend.

Kuha ang nasabing family picture sa intimate dinner ng 25th birthday celebration ni Claudia Barretto, ang pangalawang anak nina Marjorie at Dennis Padilla, sa Blackbird Restaurant sa Makati City.

Bukod sa birthday girl kasama rin ni Marj ang iba pa niyang anak na sina Dani Barretto-Panlilio, Julia Barretto, Leon at Erich Barretto. Siyempre ka-join din ang mister ni Dani na si Xavi Panlilio, at si Gerald nga.

Sabi ng fans, palagi raw talagang kasama sa important events ng pamilya ni Julia si Gerald.

Kasal na nga lang daw ang kulang kina Julia at Gerald at parang parte na talaga ang huli sa pamilya ng una.

Anyway, kung inulan ng positive vibes ang IG post ni Marjorie, kabaligtaran naman ang nangyari sa IG post ni Dennis.

Binati rin kasi ni Dennis ang anak niyang si Claudia sa IG nitong Biyernes pero until now ay dedma ang anak sa birthday greetings ng ama. Katakot-takot na pambabatikos ang binabato sa mag-inang Marjorie at Claudia dahil sa post na ito ni Dennis. Hindi bet ng netizens ang ginagawang pangdededma ni Claudia kay Dennis.

Pero marami ring netizen ang nag wi-wish na sana ay magkaayos na raw ang mag-aama.

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)