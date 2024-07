UTAS si dating Sagada, Mt. Province Mayor James Pooten Jr., kanyang asawa at dalawang kamag-anak nang suwagin ng isang mini-truck ang sinasakyan nilang SUV sa Calgary, Canada noong Biyernes.

Ipinost ng mga kaanak ng dating alkalde sa social media ang nangyari sa mag-anak noong Sabado nang umaga.

Ayon sa report ng Calgary police department, minamaneho ni Pooten ang isang special sports vehicle kasama ang kanyang asawa at dalawang kamag-anak nang bungguin sila ng isang mini-truck habang patungo sila sa Drumheller, Alberta, Canada.

“It appears the semi-truck hit the SUV as it was rolling through a stop sign to make a turn.” ayon sa Calgary police.

Samantala, agad na nagpadala ng mensahe ng pakikiramay sa kanilang social media account ang pamahalaang lokal ng Sagada.

“The Municipal Local Government of Sagada is grieved by the demise of former Mayor James B. Pooten Jr. His LGU family extends deepest condolences to his families and friends,” ayon sa Sagada LGU sa kanilang Facebook message. (Allan Bergonia)