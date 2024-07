Elasto Painters, Green Archers labu-labo sa Kadayawan title

KASADO ang title match ng Rain or Shine at De La Salle University sa 39th Kadayawan Invitational men’s basketball tournament nitong Linggo ng gabi sa University of Southeastern Philippines gym sa Davao City.

Pag-aagawan ng dalawa ang top purse P200,000.

Sa pagtatapos ng eliminations nitong Sabado, sorpresang naligtasan ng reigning UAAP champion Green Archers ang Phoenix Super LPG 104-102.

Sumakay ang DLSU sa clutch free throws ni CJ Austria sa final 4 seconds para itakas ang ga-hiblang panalo.

Nagsumite ng 19 points si Kevin Quiambao, may 16 si Ben Philips sa La Salle. Tumapos ng tig-13 sina Austria at JC Macalalag.

Madali namang ipinagpag ng Elasto Painters ang Converge 119-108.

Namuno sa RoS ang 21 points ni Aaron Fuller at 20 ni Andrei Caracut. Naka-double digits din sina Adrian Nocum (15), Jhonard Clarito (14) at Mark Borboran.

Manipis ang 106-105 win ng Painters sa Archers nang unang magtagpo sa elims.

Tinapos ng RoS ang classification phase sa malinis na 3-0 card, 2-1 ang Taft-based squad.

Kaldagan naman ang FiberXers (1-2) at Fuel Masters (0-3) sa battle for third. (Vladi Eduarte)