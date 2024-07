Nanawagan ang isang agricultural economist na palakasin pa ang kampanya kontra sa smuggling ng sigarilyo at tabako.

Hirit ito ni agricultural economist at University of the Philippines Los Baños’ Assistant Professor Dr. Julieta A. Delos Reyes dahil sa patuloy aniyang nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa at kabuhayan ng mga magsasaka ang talamak na puslit na sigarilyo at tabako.

Matatandaan na iniutos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.’ na tutukan ang kampanya kontra smuggling ng tabako.

Nalaman na sa ikaanim na pulong ng Private Sector Advisory Council-Agriculture Sector Group (PSAC-ASG), inatasan ng Pangulo ang Bureau of Customs (BOC), Bureau of Internal Revenue (BIR), at Department of Trade and Industry (DTI) na palakasin ang mga pagkilos para mapigil ang smuggling ng tabako at vape products upang maprotektahan ang industriya ng tabako at mga nagtatanim nito.

Kaugnay sa pag-aaral na ginawa ni Dr. Delos Reyes at ilan pa niyang kasama noong 2023 na may pamagat na “Smuggling of Cigarettes and Other Tobacco Products and Its Effects on Tobacco Producers in the Philippines,” itinampok ang mababang kita ng mga magsasaka ng tabako at patuloy na pagpupuslit ng sigarilyo at iba pang produkto ng tabako sa bansa.

Iginiit din ng pag-aaral ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng National Tobacco Administration, academe, mga asosasyon ng mga lokal na magsasaka at DTI, bilang mahalagang hakbang para matukoy ang mga oportunidad sa industriya ng tabako upang mapalakas ang kanilang kita at maprotektahan laban sa smuggling.

Sinabi ni Dr. Delos Reyes na dapat mahigpit na ipatupad ang mga batas kontra smuggling para maproteksiyunan ang ating mga magsasaka, maitaguyod ang integridad ng industriya, at mabawasan ang masamang epekto ng tabako sa kalusugan ng publiko.

“Upang epektibong malabanan ang smuggling, dapat pangunahan ng akademya ang pagsasaliksik ukol sa tobacco value-addition at pag-aaral ukol sa technical efficiency upang masuri kung paano mapapabuti ang kita ng mga magsasaka dahil sa kanilang limitadong mapagkukunan,” panawagan pa nito. (Juliet de Loza-Cudia)