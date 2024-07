Ekis sa binahang sasakyan pero thumbs up sa mga tangke ng LPG

Marami na namang mga segunda-mano o pre-owned na sasakyan ang inaasahang makikita sa mga display o showroom ng mga used car dealers at maging sa mga social media platforms na nagtataguyod sa pagtitinda ng iba’t-ibang produkto o serbisyo sa mga susunod na araw.

Ito ay dahil kitang-kita naman sa mga video na kuha sa nakalipas na pagbaha sa Metro Manila ang mga sasakyan na naglutangan at mayroon pa nga na inanod matapos na mabalagoong sa gitna ng kalye o sa mismong mga garahe sa loob ng mga upisina at maging ng mga kabahayan.

Kaya nga sa mga nagbabalak na bumili ng mga pre-owned vehicles na ang mga isipan ay naisara sa pagbili bago pa mangyari ang nakaraang kalamidad, dapat sigurong magdalawang-isip na muna sila at ikonsidera ang pagbili ng brand na hulugan kung kaya din naman ng buwanang kita ang monthly amortization.

Mahirap isugal ang perang inipon sa pamamagitan ng tiyaga at pagtitipid sa matagal na panahon sa mga sasakyang nalubog sa baha dahil pihadong sakit lamang ng ulo ang idudulot ng mga ito maliban nga lamang kung nakumpuni nang maayos at napalitan ang mga maseselang piyesa bago pa man ibenta.

Pinakamatindi pa rito ay kung ang maialok ng ahente sa mga naghahanap ay ang mga hybrid o kaya ay mga sasakyang de-baterya dahil nga sa kasalukuyang limitado pa lamang ang kaalaman ng mga mekaniko at mga talyer sa mga ganitong modelo.

Pero kakaiba at baligtad naman ang situwasyon para sa mga naghahanap o kaya ay magpapalit ng mga tangke ng LPG sa kanilang mga kusina.

Ito ay sa pamamagitan ng paliwanag ni REGASCO President at dating LPGMA Partylist Congressman Arnel Ty sa aking panayam sa kanya nitong nakaraang Sabado sa programang The Weekend with Parekoy Marlo Dalisay na mapapakinggan ng live sa DWAR Abante Radyo sa 1494 khz AM band at sa mga social media platforms ng DWAR.

Ayon mismo kay Cong Arnel, walang problema at hindi apektado ang kalidad ng mga LPG products kahit na ang mga ito ay inabot ng baha sa kanilang mga dealer dahil selyado naman ang cylinder kaya hindi hindi mahahaluan ng tubig at walang magiging problema sa buga ng apoy kapag ipinangluto na.

Sa mga sasakyan kasi, ang unang dahilan sa pagtirik sa mga baha ay kapag naghalo na ang tubig-baha at gasolina sa mga linya patungo sa mga fuel injectors o karburador at kapag pilit pang itinakbo ay siguradong mas malaking gastos ang kakaharapin ng may-ari.

So sa mga nag-iisip kung safe at maaayos pa rin bang gamitin o bilhin ang mga LPG tanks na na inabot ng baha sa mga dealers nitong nakaraang pagragasa ng Habagat, ang masasabi ko po ay isang malakas at malaking OPO batay na rin sa paliwanag ng pamunuan ng REGASCO.

Si Cong Arnel Ty na itinuturing na ama ng LPG Industry ng Pilipinas ay regular ko pong nakakasama tuwing Sabado sa The Weekend with Parekoy Marlo Dalisay 10:00AM-11:00AM via DWAR Abante Radyo 1494khz AM band at sa FB, YT, X at Tiktok pages ng Abante Radyo.