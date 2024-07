Gigisahin ng mga senador ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways (DPWH) sa Martes, Hulyo 30 dahil sa nangya­ring malawakang pagbaha sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa sa kabila ng bilyon bilyong pisong pondong inilaan sa mga flood control project.

Isa sa pagtutuunan ng pansin ni Sen. Grace Poe ay ang dredging pro­ject ng DPWH sa mga ilog, estero at iba pang waterway.

“Hindi natin makita ang totoong pruweba ng dredging,” paglalahad ni Poe sa interview ng DZBB. “Mara­ming mahiwagang nangyayari diyan.”

Ayon kay Sen. Poe, chair ng Se­nate Committee on Finance, P244 bilyon ang pondo ng DPWH sa flood control project ngayong taon. Ibig sabihin nito, gumagastos sila ng P670 milyon kada araw.

Sa kabila ng napakalaking pondo, binabaha pa rin ang Metro Manila kaya nakapagdududa kung ginagamit talaga sa proyekto ang inaprobahang pondo.

“Parang ginagawang palanggana na itong Metro Manila at iba pang parte ng ating bansa samantalang napakalaki ng ginagastos ng gobyerno pagdating dito sa mga proyektong flood control diumano,” diin ni Sen. Poe.

“Saan ba napupunta ang proyekto?” tanong pa ng senadora.

Noong 2019, sinita rin ni da­ting Senador Franklin Drilon ang dredging project ng DPWH dahil ito umano ang pinagmumulan ng korap­syon sa ahensiya kaya pinatatanggal niya ito sa national budget.

“Contracts with contractors for dredging activities will not be funded­. The reason is: dredging contracts with private contractors are the biggest sources of corruption, and the preferred insertions in the budget by legislators. Billions are allocated for dredging,” pagsiwalat pa noon ni Drilon.

Sa Martes, Hulyo 30 isasagawa ng komite ni Sen. Poe at ng Se­nate Committee on Public Works ni Sen. Ramon “Bong” Revilla Jr. ang im­bestigasyon sa malawakang pagbaha sa Metro Manila noong Bagyong Carina at habagat.