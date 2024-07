Inatake ng mga hacker ang website ng Department of Energy (DOE) nitong weekend, partikular na ang kanilang Government Energy Management Program system.

Babala ng Deathnote Hackers, isa lamang itong wake-up call para sa kagawaran dahil hindi secure ang system nito. Dagdag nila, kung sila na kaunti lang ang experience at resources ay nakapasok sa system ng DOE at nagkaroon ng pagkakataong ikompromiso ito, paano na lang kung Chinese hackers ang makapasok?

Payo nila sa DOE, huwag silang mataranta at ayusin ang problema. Bibigyan pa nila ng pagkakataon ang mga humahawak ng GEMP system ng DOE para itama ito at huwag sanang itratong patawa lamang ito.

Kung walang aayusin ang DOE, sinabi ng Deathnote Hackers na wala silang problemang i-publish ang mga datos na nakuha, kasama ang mga trade secret.

“DOE holds critical data and infrastructure that is vital not only to national security but also to the everyday functioning of society,” sabi ng hackers.

Anila, hindi sapat ang security measures ng DOE at hindi dapat ito binabalewala lang. Kailangan itong pagtuunan ng agarang atensiyon dahil hindi biro ang vulnerability na nakita ng Deathnote Hackers.

Sabi nila, napapanahon nang tastasin at ayusin ng DOE ang security protocols nito at gumamit ng mas malakas ng encryption. Kailangan din ng DOE na magsagawa ng regular na security audit, mag-update ng software, at mamuhunan sa advance threat detection and response systems.

Anila, masyadong malaki ang nakataya rito para lamang magpaka petiks ang DOE.

“The stakes are too high to remain complacent. Secure your systems before it’s too late,” sabi nila. (Eileen Mencias)