Ipapatawag ng Senate Committee on Finance sina Environment Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga at geologist Mahar Lagmay hinggil sa pagbaha sa Senado noong kasagsagan ng Bagyong Carina at habagat.

Sinabi ni Sen. Grace Poe, chairperson ng komite, kailangang magpaliwanag si Sec. Loyzaga kung may kinalaman ang mga reclamation project sa Manila Bay kaya binaha ang Senado sa nagdaang bagyo.

Bunsod na rin ito ng pahayag ng geologist at disaster mitigation expert Professor Mahar Lagmay ng University of the Philippines na bago pa man nagkaroon ng reclamation project sa Manila Bay, binabaha na ang Senado noon pa man.

“Nagkakaroon ng conflicting reports eh. Tama ‘yung sinabi ng aming Senate Sgt.-At-Arms never daw nangyari na nagkaroon ng ganoong klaseng baha sa Senado,” wika ni Poe sa interview ng DZBB.

“Sabi naman ni Mahar Lagmay, walang kinalaman daw ang reclamation diyan. Ipapatawag ko silang pareho para patas ‘yung ating pagdinig,” babala pa niya.

Magsasagawa ng joint hearing ang komite ni Poe at ang Senate Committee on Public Works ni Sen. Ramon Bong Revilla Jr. sa Martes, Hulyo 30.

Ayon kay Poe, tatanungin niya si Sec. Loyzaga kung ano na ang status ng mga sinuspindeng reclamation project dahil marami aniya ang nagpatuloy sa reclamation.

“Meron akong nababalitaan na ‘yung iba pinatuloy na ang reclamation, may mga ibang hindi pa rin pinapayagan. So gusto kong malaman sa DENR kung ano ba talagang status nito,” saad ng senadora.