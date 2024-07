Dedma na sa isyu nila ni Kim: Xian Lim magiging abala sa pagdidirek

Kahit pilit pa rin silang iniintriga ng ex-girlfriend niyang si Kim Chiu, mukhang dedma na talaga si Xian Lim tungkol sa dating karelasyon.

Marami nga ang nagsasabing naka-move on na si Xian.

In fairness to Kim, obvious namang naka-move on na rin ang isa sa ‘It’s Showtime’ hosts sa naging relasyon nila ni Xian.

Obvious naman kasing masaya na si Kim kay Paulo Avelino at si Xian naman ay very open na sa pagmamahalan nila ng bago niyang girlfriend na si Iris Lee, ha!

Anyway, inusisa namin ang isang malapit kay Xian kung ano na nga ba ang mga bagong pinagkakaabalahan ng aktor ngayon?

“Marami siyang mga istoryang inaayos. Marami siyang ididirek,” tsika ng taong kausap namin.

Wala pa raw acting projects ngayon si Xian. Inaayos pa raw.

So may bago bang show sa GMA-7 si Xian na inaayos?

“Wala pa. Hindi rin naman siya exclusive talaga sa GMA, eh,” sey pa ng kausap namin.

“Pero baka sa TV5 may gawin siya,” dagdag pa nito.

Hindi naman nakakapagtaka na magkaroon ng proyekto sa TV5 si Xian dahil nagpoprodyus ang Viva para sa TV network ni Mr. Manny V. Pangilinan.

‘Yun na! (Jun Lalin)